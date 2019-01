Dg Fermana: "Ai dettagli per Sperotto, no per Callegari"

© foto di Uff. Stampa Fermana

Tra le sorprese del girone di andata c'è sicuramente la Fermana, l'outsider del Girone B che sta dando filo da torcere alle blasonate compagini di quel raggruppamento. Una rosa che ha dimostrato di sapere il fatto suo, e che non sarà stravolta in questa finestra di calciomercato. Come conferma, ai microfoni di TuttoC.com, il DG Fabio Massimo Conti.

E' tempo di mercato, ma non si può non evidenziare l'ottimo girone di andata della squadra. Preventivabile?

"Senza false ipocrisie, ero certo che, rispetto alla scorsa stagione, la squadra era stata puntellata e migliorata, ed ero anche sicuro che avremmo fatto meglio dell'anno prima, ma il terzo posto non lo avrei immaginato, soprattutto perché il Girone B è davvero molto tosto, e con un tasso tecnico che va sempre alzandosi. Siamo molto soddisfatti di questo risultato straordinario, e anche meritato, ma non perdiamo di vista l'obiettivo salvezza, anche se adesso può sembrare paradossale parlare di questo".

Certo è che il mercato dirà molto sul futuro. Quanto è rischioso metter mano a una rosa che ha così ben figurato?

"I rischi ci sono se si smembra o si rivoluziona. Noi andremo solo a rinforzare centrocampo e attacco, ma senza fare follie, l'organico ha competenza e stravolgerlo non ha senso".

Per il centrocampo si fa il nome di Callegari.

"Non è un profilo che seguiamo, in quel ruolo abbiamo già Giandonato".

E' invece concreta la pista che porta a Sperotto?

"Si, siamo vicini al suo ritorno. Per quello che ci riguarda, lo avremmo anche riconfermato al termine della passata stagione, poi ci sono state vedute differenti ma siamo sempre rimasti in contatto, e mi fa anche piacere vedere che ha capito di aver sbagliato. Mi sorprende il fatto che sia rimasto svincolato, a ogni modo, come detto, siamo vicini, dobbiamo solo prima operare in uscita".

Uscite che riguarderanno sia under che over?

"Dopo le cessioni di Nasic e Massaroni, abbiamo in uscita altri due giovani, Kacorri e Calzola, che non hanno trovato spazio, e con loro sono arrivate anche richieste per Guerra e Da Silva. Valuteremo tutto, anche perché molto del mercato si farà negli ultimi giorni: io avrei preferito chiudesse a metà mese, senza il campionato in mezzo, ma la proroga ha voluto diversamente".