© foto di Uff. Stampa Fermana

Fabio Massimo Conti, direttore generale della Fermana, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti, come riportato in una nota ufficiale: “Il mercato sta andando abbastanza bene, inizialmente eravamo un po' preoccupati per le uscite da fare ma siamo riusciti a farle prima del ritiro ed era una cosa importante. Andremo a fare innesti più di sostanza, con giocatori esperti di categoria, almeno 6 o 7 fino alla fine del mercato arriveranno. Faremo le cose fatte bene come sempre fatto, con un occhio attento al budget a quello che si vede in campo. Oggi si parla di campagna abbonamenti e soprattutto di coinvolgere ulteriormente la piazza”.