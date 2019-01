© foto di Uff. Stampa Fermana

Fabio Massimo Conti, direttore generale della Fermana, ha parlato ai colleghi de Il Resto del Carlino del mercato gialloblù: "Posso solo dire che Carpani e Rosseti, nomi che sono circolati in questi giorni, per motivi diversi, non rientrano nei nostri piani. Abbiamo le idee chiare, ma di nomi non ne faccio. Perché se lo dico ci sono società che arrivano con il portafoglio pieno e noi non possiamo permetterci di partecipare alle aste".