Dg Fermana: "Contro il Pordenone sarebbe stato giusto lo 0-0"

Viene presentato quest'oggi in Lega a Firenze l'accordo con Fidi Toscana per le azioni di supporto alle opere di investimento negli stadi. Nel corso dell'evento abbiamo incontrato Fabio Massimo Conti, direttore generale della Fermana, che è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com commentando le decisioni della Lega Pro riguardo alle iscrizioni alla prossima stagione: "Le comunicazioni fatte dalla Lega sono ben precise e perentorie. Per quanto riguarda gli impianti devono essere messi a norma sia a livello di sistema di illuminazione sia a livello di seggiolini che devono rispettare le normative Uefa. L'incontro odierno andrà in questo senso, anche per capire quali saranno le risorse economiche che la Lega metterà a disposizione di società e comuni e recepire anche le tempistiche, visto che dovrà essere tutto pronto per l'inizio della prossima stagione".

L'Italia paga un deficit strutturale riguardo alle infrastrutture rispetto ad altre nazioni.

"Sicuramente l'impiantistica in Italia presenta diverse problematiche, soprattutto perché ci troviamo spesso di fronte ad impianti datati. Riguardo a illuminazione e seggiolini sono situazioni importanti ma non determinanti, anche se sono comunque primi cambiamenti che in un certo qual modo possono indirizzare le società a rivedere questo tipo di discorso. Il problema riscontrato soprattutto nei rapporti con l'amministrazione pubblica è il fatto che i comuni non hanno situazioni rosee a livello di bilanci. Per quanto riguarda la nostra zona, dobbiamo far fronte ai danni riportati dal terremoto: i comuni sono impegnati su questo fronte, con la ristrutturazione di scuole e strutture pubbliche. E' chiaro che c'è preoccupazione di fronte ad un esborso economico non previsto. Siamo qui per capire come ovviare a questa situazione. Nel nostro territorio la situazione è evidentemente delicata: ci sono problemi quotidiani che non devono essere dimenticati".

Parlando del momento della Fermana non sembra essere molto positivo, anche se l'ultima giornata vi ha visti capitolare contro la capolista Pordenone.

"Noi siamo partiti bene, forse al di sopra dei pronostici. Andando a sviscerare le partite non abbiamo mai portato a casa risultati immeritati, ma sudandoli. Gli episodi attualmente ci stanno girando a sfavore, tanto che abbiamo sempre preso gol su palla inattiva nelle ultime partite. Abbiamo fatto un'ottima prestazione a Vicenza, ma anche col Pordenone non abbiamo demeritato. Lo 0-0 sarebbe stato il risultato più giusto. Ma è un momento in cui paghiamo ogni minimo errore. Dobbiamo curare l'aspetto mentale, visto che a volte abbiamo preso gol su disattenzioni difensive e su errori individuali. Bisogna lavorare: se andiamo a perdere lucidità, poi emerge il gap contro squadre più quotate".