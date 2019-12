Dalle colonne del Corriere Adriatico, il Dg della Fermana Fabio Massimo Conti ha fatto il punto sul mercato dei gialloblù: "L'attacco è l'ultimo dei problemi. Sugli esterni sono abbastanza tranquillo, a centrocampo faremo uno due investimenti in base alle cessioni. Per la difesa vogliamo inserire un centrale duttile e con centimetri che abbia caratteristiche diverse di chi è già in rosa. Ferrani del Rimini? Gran giocatore, ma non ci invoglia a fare follie. Il mercato di gennaio è comunque diverso rispetto a quello estivo, devi andare a prendere chi è sul mercato".