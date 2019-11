Dg Fermana: "Lancini ci darà una mano. Ma è presto per far altri nomi"

Una Fermana che sta ancora cercando di districarsi da una situazione di classifica non esaltante, con il club comunque a lavoro per rendere quanto più celere possibile questo passo: il tesseramento di Nicola Lancini ne è una prova. Un punto della situazione, ai microfoni di tuttoc.com, è tracciato dal Dg Fabio Massimo Conti.

Arriva Lancini: perché l'arrivo di uno svincolato con il mercato alle porte?

"E' un giocatore duttile che può operare sia come terzino sinistro che come esterno di centrocampo, un calciatore svincolato che abbiamo deciso di contrattualizzare da qui a giugno perché era una possibilità importante per irrobustire la nostra rosa. Lo conoscevamo bene, siamo certi che potrà darci una grossa mano".

Percorso ancora altalenante: come se lo spiega?

"E' un campionato difficile il nostro, il mister sta lavorando con il gruppo da un mesetto abbondante, ma abbiamo avuto in mezzo anche due turni infrasettimanali, compresa la Coppa, quindi c'è ancora bisogno di oliare al meglio i meccanismi. Ma siamo certi che con l'ambiente compatto, con tutto quello che concerne la Fermo sportiva, usciremo da questa situazione, al netto di un tasso di difficoltà del nostro girone molto alto. E non solo dal punto di vista tecnico, ma anche ambientale, con piazze come Cesena, Reggiana e Modena. Noi comunque battaglieremo fino alla fine, vogliamo mantenere la categoria come da programmi societari".

Tornando al mercato, come deve arrivare a gennaio la squadra, per poter fare valutazioni?

"E' ancora presto per fare valutazioni, da qui alla sosta ci sono sei gare importantissime con tanti punti in palio, e abbiamo anche quattro scontri diretti. Pensiamo ad affrontarne uno per volta, di mercato parleremo più avanti".