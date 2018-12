Dg Fermana: "Pensiamo alla salvezza, Monza vero banco di prova"

Fabio Massimo Conti, direttore generale della Fermana, è stato intervistato da monza-news.it in vista della sfida che vedrà la formazione marchigiana opposta a quella brianzola: "Il Monza ormai ha un certo peso e, visti gli acquisti e il mercato, a gennaio sarà una nuova realtà. Certo che essere davanti al Monza mi fa sorridere e mi riempie di soddisfazioni, era impensabile, anche se il campionato è ancora molto lungo e oggi abbiamo un vero banco di prova. Giocheremo contro il Monza visto fino ad ora, senza i colpi di mercato di gennaio. Vedremo quindi un Monza diverso, per noi sarà una gara che cercheremo di affrontare con le nostre armi, la grinta e il dinamismo. Mi aspetto una bella partita in cui affrontiamo una grande squadra e dobbiamo fissarci l'obiettivo di fare punti perché ci mancano 3 gare questo mese e sono tutte e 3 impegnative: prima con il Monza poi il derby con la Sambenedettese, dove mi aspetto una gara delicata contro una tifoseria dalla rivalità molto accesa e infine il 29 dicembre con il Verona, altro scontro diretto con una squadra che sta dimostrando molto. Lo ribadisco dobbiamo fare punti per arrivare alla zona salvezza, fissata intorno ai 41 punti, siamo già a 28 ma la strada è ancora lunga e in salita