Dg Fermana: "Per Gemello c'è da aspettare. La punta? Coccolo i miei"

Come riferisce il Corriere Adriatico, nel corso della presentazione della squadra alla città, il Dg della Fermana Fabio Massimo Conti ha fatto il punto sul mercato: "Il portiere Luca Gemello del Torino? E' convocato per i playoff di Europa League che il Toro giocherà stasera. Dobbiamo ancora aspettare. La punta? Per adesso mi coccolo Cognigni con Molinari che tornerà velocemente, aspettando anche il rientro di Luca Cremona. Inoltre abbiamo piena fiducia in Gabriele Zerbo che fa parte della nostra rosa a tutti gli effetti".