DG Fermana: "Per Grieco unica via possibile la risoluzione"

Ha risolto il contratto con la Fermana il centrocampista Roberto Grieco, e di questo, dalle colonne del Corriere Adriatico, ne ha parlato il DG gialloblù Fabio Massimo Conti:

"In primis al momento del saluto con Roberto ci siamo abbracciati ed era anche un po’ commosso. Erano mesi che gli stavamo proponendo il rinnovo, gli avremmo dato continuità progettuale anche in età over. Una proposta redditizia anche secondo il giudizio del suo procuratore Alessandro Orlandi. Il ragazzo però ha fatto sempre resistenza, tanto che abbiamo così cercato di piazzarlo sul mercato: di offerte concrete non sono mai arrivate, né a noi né al suo entourage. Abbiamo provato a utilizzarlo pure come contropartita per arrivare ai nostri obiettivi. Non potevamo puntare più su un giovane che si sarebbe svincolato a giugno, né tenerlo un anno fuori rosa: avremmo soltanto vinto un braccio di ferro. Con la risoluzione la società stessa è uscita in modo molto onesto e pulito".