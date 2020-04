DG Fermana: "Sorteggio per la Serie B? Noi saremmo contenti di tornarci dopo 20 anni"

In queste ore la proposta del Direttivo di Lega Pro di inserire il sorteggio per la promozione in Serie B della quarta squadra (oltre alle prime tre dei gironi) sta dividendo i club di Serie C. Tra quello a favore c’è la Fermana, come si evince dalle parole del dg Fabio Massimo Conti ai microfoni de Il Resto del Carlino: "Saremmo ben contenti di salire e rifare la Serie B dopo venti anni. A tutto il resto penseremmo dopo, impostando una gestione responsabile, come del resto abbiamo sempre fatto fino ad oggi, che tenga conto dei contributi federali, dei diritti televisivi, degli abbonamenti e incassi al campo e agli sponsor".