Dg Fermana: "Su Cremona e Da Silva due rigori netti, siamo arrabbiati"

© foto di Uff. Stampa Fermana

Non c'è pace per la Fermana: dopo il pari a reti bianche colto contro l'AlbinoLeffe, lo stato d'animo dei canarini è influenzato da alcuni dubbi episodi arbitrali di cui parla ampiamente il direttore generale Fabio Massimo Conti, come riportato in una nota ufficiale. “È la seconda gara consecutiva in cui ho l’ingrato compito di commentare errori arbitrali macroscopici. Quelli su Cremona e Da Silva sono due rigori netti e sulla traversa presa c’è fallo di mano. Il portiere dell’Albinoleffe è stato il migliore in campo. Ripartiamo da questa prestazione: unica cultura che conosciamo è quella del lavoro e far sì che i risultati arrivino con merito come fatto fino a oggi. Spero di non dover commentare più errori del genere. Non è questione di fare polemica o no, credo che sia stato palese a tutti. Gli avversari hanno iniziato subito a impostare la gara sul fisico. L’arbitro ha lasciato correre troppo, intervenendo troppo tardi. Siamo a commentare uno 0-0 che ci lascia con l’amaro in bocca anche per le ammonizioni: due giocatori per simulazione mi sembra esagerato. Pensiamo a sabato e rimaniamo concentrati, anche se siamo arrabbiati”