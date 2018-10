Dg J. Stabia: "Faremo ricorso contro la multa per cori razzisti"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Clemente Filippi, direttore generale della Juve Stabia, analizza col sorriso il successo in Coppa Italia contro la Casertana: "Bisogna fare i complimenti a chi è sceso in campo, non era facile giocare 120 minuti con una prestazione del genere. Complimenti agli undici titolari e ai cinque subentrati. Prova importante contro una squadra che a gara in corso ha schierato un po' della sua artiglieria pesante. Ci godiamo il passaggio di questo turno che ci permetterà di conoscere meglio giocatori poco utilizzati fin qui e che magari potranno dare una mano in campionato. I 5mila euro di multa per cori razzisti in campionato? Sono rimasto sorpresissimo, non mi ero accorto di questa cosa. Gli avvocati sono al lavoro per il reclamo, il pubblico di Castellammare non si è mai macchiato negli anni di certi atti. Credo che la sanzione sia esagerata, penso sia opportuno tutelare il buon nome sia della città che della società".