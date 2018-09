Dg Juve Stabia: "Entro oggi depositeremo la nuova fideiussione"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

A margine della gara contro il Potenza, il direttore generale della Juve Stabia, Clemente Filippi, ha parlato della situazione societaria del club: “Sicuramente la gara non era semplice perché il Potenza ha giocatori di categoria e le condizioni climatiche non aiutavano, visto che c'era un gran vento. La squadra è stata brava a non disunirsi e a passare in vantaggio, abbiamo avuto anche un gol annullato e sbagliato un rigore con Paponi. Io vorrei sottolineare la prestazione di tutti i calciatori che sono scesi in campo. Per quanto riguarda il deferimento dovremmo avere un punto di penalizzazione e niente altro, anzi vi annuncio che domani (ndr, oggi) depositeremo a Firenze la fideiussione che dovevamo sostituire entro il 28 settembre”. In chiusura un commento sul pubblico: “ I nostri abbonati devono essere un punto di partenza e dare la spinta agli altri per innamorarsi di questa squadra che comunque merita l'amore della gente di Castellammare”.