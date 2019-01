Dg Juve Stabia: "Mercato? Felici della rosa attuale"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Una Juve Stabia nell'occhio del ciclone, una Juve Stabia alla quale vengono affibbiati tanti colpi di mercato. Ma una Juve Stabia che ha comunque reso alla grande nella prima parte di stagione, e che non necessariamente sarà ritoccata. Ai microfoni di TuttoC.com ha parlato il DG delle vespe Clemente Filippi.

Tanti i nomi che vengono accostati alla Juve Stabia in questi giorni: come procede il mercato?

"Accostare i nomi alla squadra fa parte del gioco, ma come abbiamo più volte detto questo mercato è di riparazione e noi da riparare non abbiamo praticamente niente. Siamo molto felice del lavoro che ha svolto Polito in estate, di come mister Caserta ha plasmato la squadra e di come hanno reagito i calciatori: si devono dare meriti a chi ha conquistato 47 punti sul campo".

Esclusi quindi anche eventuali colpi last minute?

"Noi siamo alla finestra, abbiamo anche un posto over libero e se capita una buona opportunità la valuteremo. Ma siamo molto soddisfatti della rosa attuale, abbiamo una politica di equilibrio e non vogliamo minare quanto è stato finora fatto".

Girone di ritorno alle porte, la Juve Stabia ha ora una grande responsabilità: come arrivate al secondo giro di boa?

"A noi non ha prescritto il medico di vincere il campionato, la responsabilità la hanno probabilmente quelle squadre che dovevano stravincere il torneo e hanno invece trovato una Juve Stabia che ha fatto un ottimo girone di andata. Ma noi questa prima parte di stagione l'abbiamo già archiviata, non guardiamo la classifica perché è ancora transitoria e fittizia, e pensiamo di partita in partita: ci siamo sempre goduti il momento, cancellandolo però subito, per concentrarci in immediato sullo step successivo. E sarà ancora così".