Il direttore generale della Juve Stabia Clemente Filippi è visibilmente soddisfatto dopo il poker alla Viterbese che ha consegnato alle Vespe il primo posto in classifica: "Era importante vincere - ha detto ai microfoni di stabiachannel.it - poi è arrivata anche con una prestazione importante soprattutto nella seconda parte della gara. Era fondamentale conquistare i tre punti contro una squadra forte di cui non deve ingannare la classifica, poichè ha disputato solo 5 gare. Non bisogna guardare la classifica per tanti motivi. Certamente abbiamo fatto un buon ruolino di marcia finora. Ora abbiamo bisogno di recuperare, ci sarà il tour de force di dicembre. L’entusiasmo fa bene ma bisogna stare con i piedi per terra. Ci sono squadre che sono state costruite per stravincere il campionato. Noi dobbiamo solo stare sul pezzo e ragionare partita dopo partita, come abbiamo sempre fatto".