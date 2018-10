Dg Juve Stabia: "Vogliamo essere all'altezza delle altre big"

Fonte: TuttoC.com

Clemente Filippi, direttore generale della Juve Stabia, è intervenuto dopo il 3-1 delle Vespe nel derby di Pagani: "Tutte le partite del campionato di Lega Pro sono difficili. Anche se ci può essere un abbassamento della tensione che è quella che ti permette di fare bene. La Paganese è un avversario organizzato. Peccato per gli infortuni anche se è ancora troppo presto di capirne le entità. Di Roberto ha avuto un problema alla caviglia mentre Elia un risentimento muscolare. Ma abbiamo una rosa importante, con la ciliegina dell'esordio di Stallone". In chiusura anche una battuta sul nuovo ingresso in società: "Il progetto di Manniello era quello di rinforzare la compagine societaria e l'ingresso di Palma sta a significare proprio questo: speriamo di consolidarci per il bene della Juve Stabia e per essere all'altezza delle altre grandi piazze".