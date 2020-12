Dg Livorno: "Esistono giacenze che potrebbero essere utili ma serve anche liquidità"

vedi letture

Il direttore generale del Livorno Danilo Mariani ha commentato le vicende societarie del club toscano con una nota riportata da amaranta.it: "Nel rispetto del ruolo che ricopro ritengo doveroso precisare che al cospetto di fuorvianti, inveritiere ed a tratti invadenti fantasie sulla reale situazione amministrativa, contabile e finanziaria della As Livorno Calcio Srl, nonché oltre il violento, increscioso ed incommentabile accesso in sede della Livorno Calcio da quasi tutti già incredibilmente dimenticato, nessuno ha avuto premura e sensibilità di comprendere e rispettare la dedizione e lo sforzo degli altri addetti ai lavori. Giusto ieri sera, all’esito di una attenta ricognizione in due diligence della situazione amministrativa, contabile e finanziaria, durata oltre un mese, della Livorno Calcio compiuta dal sottoscritto con l’apporto dell'avvocato Paolo De Persis e del dottore commercialista Alessandro Miccini, è stata portata all’attenzione del Cda, l’esistenza e la giacenza di risorse finanziarie della As Livorno Calcio Srl che potrebbero essere utili a soddisfare gli importanti impegni erariali prossimi venturi nonché sistemare il pregresso non corrisposto. E' evidente che taluni sforzi potrebbero risultare vani se a questi non si aggiungesse l’iniezione di liquidità attesa oramai da mesi e alla quale invito nuovamente tutti i soci a farne azione concreta ed immediata".