DG Lucchese: "Incontro con le istituzioni per la questione stadio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riferisce Il Tirreno, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta pochi giorni fa in casa Lucchese, il DG rossonero Fabrizio Lucchesi ha spiegato nel dettaglio la questione relativa ai lavoro da fare allo stadio “Porta Elisa”:

“Vogliamo aumentare la capienza della curva ovest perché così non si può vedere: è sottoutilizzata. Le questioni infrastrutturali relative al Porta Elisa purtroppo non dipendono solo da noi sono: ci sono dei tempi tecnici che le amministrazioni devono rispettare. Per questo dovremo lavorare giorno e notte per risolverle quanto prima perché sono una vera urgenza. I lavori da fare sono diversi e la prossima settimana daremo il via agli incontri con le istituzioni. Come detto chiederemo la riduzione della capienza della gradinata per aumentare quella della curva”.