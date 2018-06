Dg Lucchese: "Menichini perfetto per noi. Arriveranno 20 nuovi elementi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore generale della Lucchese Fabrizio Lucchesi in conferenza stampa ha parlato della nomina di Leonardo Menichini come allenatore e delle prossime mosse di mercato: “La cosa più difficile è scegliere il tecnico giusto, noi avevamo delle idee nella testa, determinate caratteristiche fondamentali fra cui l'esperienza perché dovrà gestire una squadra in cui ci saranno circa una ventina di nuovi acquisti e serve un profilo del genere per far diventare il gruppo in una squadra. - continua Lucchesi come riporta TuttoC.com - Un altro elemento che ricercavamo era un rapporto di conoscenza: se non hai un feeling, se il tuo modo di interpretare non è vicino all'altro, hai necessità di svilupparlo e ti ci vuole qualche mese per riuscire a entrare in sintonia. Abbiamo ritenuto di dover provare ambiziosamente a superare questo problema. Fortunatamente Menichini vestiva bene questo vestito, lui ci ha dato disponibilità immediata nonostante le richieste dalla categoria superiore”.