DG Lucchese: "Si dividono le strade con Obbedio"

Seguite su TMW tutti gli aggiornamenti in tempo reale! 19.26 - TERMINATA L'ASSEMBLEA: DIRITTI TV A SKY E PERFORM. Lo annuncia Enrico Preziosi, presidente del Genoa, che ha parlato ai media presenti al termine dell'assemblea per l'assegnazione dei diritti tv. "Diritti tv assegnati?...

Roma, superato il settlement Uefa. Ancora paletti per l'Inter

Roma, il punto sul mercato: i big in uscita e i potenziali eredi

Incontro Samp-Parma, pressing ducale per Viviano. I dettagli

Allegri: "Felicissimo alla Juve, ho detto cortesemente no al Real"

Spal, accordo con l'Hellas per Fares: i dettagli

Samp, fatta per Torreira all'Arsenal: 30 milioni in tre anni

Niente Juve per Gimenez, ha rinnovato con l'Atletico Madrid

Samp, fatta per Berisha. Domani visite mediche per il centrocampista

Si parla poi di altre questioni: "Al massimo entro fine settimana saranno sciolte due questioni importanti: l’allenatore e la località del ritiro, stiamo valutando alcuni siti, comunque non lontano da Lucca. Poi inizierà il mercato e alla costruzione della squadra".

Dalle colonne de Il Tirreno , torna a parla il DG della Lucchese Fabrizio Lucchesi , che a mezzo stampa liquida l'attuale DS rossonero Antonio Obbedio : "Ho comunicato a Obbedio che intendiamo prendere altre strade ci siamo presi due settimane di riflessione e quando tornerà dalle vacanze cercheremo di trovare una soluzione. Vogliamo comunque dargli l’opportunità di trovare una nuova società. Un nuovo diesse? Per ora non è una priorità".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy