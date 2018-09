Dg Monopoli: "Sul mercato sforzo economico della proprietà"

Vincenzo Greco, direttore generale del Monopoli, in conferenza stampa ha espresso il proprio pensiero sul team biancoverde: "Ci saranno diversi impegni ravvicinati nelle prossime settimane, una rosa con tanti elementi aiuta in abbondanza. Senza dimenticare, ovviamente, gli impegni di Coppa Italia di C. Potrà agevolarci soprattutto quando affronteremo rose che numericamente sono messe peggio. Faccio i complimenti alla proprietà, che ha sostenuto di suo uno sforzo economico importante per questa rosa. Molti dei calciatori presi provengono da categorie superiori. Ed oggi in Italia società serie come quella del Monopoli non sono molte", riporta TuttoCalcioPuglia.com.