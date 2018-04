Dg Padova: "Contro l'Albinoleffe serviranno lucidità e cattiveria"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo il ko del Padova contro la Triestina arrivano alcune dichiarazioni di Giorgio Zamuner, dg del club biancoscudato, dalle colonne del Mattino di Padova: "Non siamo stati i soliti. La Triestina ci ha sorpreso, a dimostrazione che le insidie sono sempre dietro l'angolo. Volevano difendere la posizione playoff e vendicare anche la scoppola subìta in Coppa Italia lo scorso novembre. Fatto sta che hanno messo rabbia e intensità superiore alla nostra. Con un po' di attenzione in più, senza quel gol preso su punizione, potevamo almeno pareggiarla. Ci è successo anche altre volte in campionato di incappare in giornate storte dopo un filotto di partite giocate bene. La realtà è che non possiamo mai permetterci di abbassare la tensione, altrimenti diventiamo vulnerabili. Contro l'Albinoleffe servirà il vero Padova. Quello lucido, cattivo e determinato che non si è visto a Trieste".