Dg Padova: "Prenderemo due punte, due centrocampisti e un difensore"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne de Il Gazzettino arrivano alcune dichiarazioni di Giorgio Zamuner, dg del Padova, in vista del mercato estivo che attende il club biancoscudato per il ritorno in Serie B: "Qualche telefonata l’ho già fatta per sondare la disponibilità, ma non sono ancora arrivato a stringere. Di sicuro dobbiamo prendere due attaccanti, altrettanti centrocampisti e un difensore centrale. In quest’ultimo caso al di là della situazione che riguarda Ravanelli, che se resta con noi lo consideriamo un titolare: in linea di massima abbiamo già l’accordo con il Sassuolo per lasciarcelo in serie B, ma se i neroverdi decidono di riprenderselo in rosa per la A dobbiamo lasciarglielo. Più in generale comunque la nostra idea è alzare la struttura fisica della squadra dato che quello cadetto è un campionato molto fisico, e anche ringiovanirla un po’ dal momento che dovremo affrontare quarantadue partite nelle quali si deve correre molto. Per l’inizio del ritiro vogliamo avere completato il gruppo al 70-80 per cento. Di giocatori con esperienza in B ne abbiamo già sette-otto, e ne prenderemo altri due o tre. Riconfermeremo gran parte della rosa di quest’anno: Pulzetti, Belingheri, Madonna e Salviato sono elementi esperti, come anche Trevisan al quale rinnoveremo a breve il contratto. Poi valuteremo bene la posizione di Pinzi. Il discorso è legato chiaramente anche alla lista degli over, dato che se ne possono avere al massimo diciotto. A questi vanno poi aggiunti i giovani, profili che possano avere la motivazione di disputare un campionato importante in B".