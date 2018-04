Dg Padova: "Sul rinnovo non ci dovrebbero essere problemi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Rinnovo? Mi auguro che arrivi la prossima settimana, una volta passati un po’ i festeggiamenti. Ci siamo già parlati con la proprietà un paio di mesi fa, e in linea di massima siamo d’accordo. Non dovrebbero esserci problemi". Così Giorgio Zamuner, direttore generale del Padova, intervenuto sulle colonne de Il Gazzettino.

Il dirigente biancoscudato è tornato sulla promozione in Serie B: "Quando vinci non te ne rendi conto nell’immediato, deve passare un po’ di tempo, soprattutto in una piazza importante come Padova. Da giocatore ho avuto la fortuna di vincere il campionato a Ferrara e a Reggio Emilia, e ti rendi conto piano piano di quello che hai fatto, e che rimani nella storia di una società gloriosa. E’ naturale che ci sia comunque un mix di emozione, felicità e orgoglio. Ero convinto di avere costruito una formazione forte e di avere preso un allenatore carismatico e abituato a vincere. Sin dai primi giorni di ritiro si vedeva che c’erano i presupposti per disputare un campionato importante. La partita decisiva? La vittoria con il Bassano perché venivamo da una brutta sconfitta con il Teramo e affrontavamo una squadra in forma. Vincendo abbiamo ripristinato nel gruppo tutte le certezze che avevamo perso con il Teramo.