E' scoppiato il caso Daniele Cacia a Piacenza, dopo la mancata convocazione per il match contro il Carpi, che pare essere riconducibile a uno screzio con il presidente onorario Stefano Gatti, non menzionato dall'attaccante nel corso dei ringraziamenti durante una conferenza stampa.

E proprio una conferenza, come riferisce sportpiacenza.it, si è svolta quest'oggi, con il Dg Marco Scianò che ha fatto il punto della situazione: "Cacia non sarà convocato contro il Carpi per scelta societaria, non c’è altro sull’argomento, non sono previste domande o note stampa e a Franzini non se ne possono rivolgere su questo tema. Non vogliamo amplificare la vicenda, il giocatore non è fuori rosa, questa è una cosa diversa, dopodiché lunedì vedremo gli sviluppi".