Ai microfoni di sportpiacenza.it, il Dg del Piacenza Marco Scianò ribadisce la piena fiducia nel tecnico Arnaldo Franzini, a maggior ragione dopo il successo sul Gubbio: "Il castello non può essere messo in discussione da un avvio di campionato non in linea con le aspettative. Il Piacenza ha bisogno dei fratelli Gatti, di Pighi, dei suoi tifosi e più in generale di tutte le parti. Solo ricompattando l’ambiente possiamo ottenere certi risultati. La nostra fiducia in Franzini è totale, l’abbiamo già detto, le critiche fanno parte del gioco se rimangono nel civile, altrimenti sono inaccettabili. Cambiare o non cambiare, la verità è che non si ha mai la controprova, certe volte ti va bene altre no. Però non la metterei in questi termini: ci siamo ritrovati a programmare la stagione 2019/2020 nello spazio di poche ore a metà giugno e onestamente è stato davvero difficile farlo, sebbene ci fossero sul tavolo un Piano A in caso di promozione e un Piano B in caso di non promozione. La verità è che per noi questa stagione è partita in ritardo e il budget lo abbiamo costruito cammin facendo".