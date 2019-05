Dg Piacenza: "Playoff? Catania e Monza avversari scomodi"

Marco Scianò, direttore generale del Piacenza, ha commentato ai microfoni di Telelibertà l'eliminazione della Robur Siena al primo turno dei playoff: "Non ci penso, anche perché il Novara è passato ed è una squadra molto attrezzata per arrivare fino in fondo. Noi dobbiamo pensare alle gare che dovremo giocare e riproporre quel bel biglietto da visita che è stato il Garilli pieno di gente in occasione della partita contro l'Entella". Il dg prosegue parlando appunto delle possibili avversarie dei biancorossi: "A oggi Catania e Monza possono essere scomode per le ambizioni che hanno e per la loro storia. Aspettiamo i prossimi turni, entreranno squadre come il Pisa che sappiamo tutti essere molto forte, lo stesso Novara, va ribadito, potrebbe rappresentare un ostacolo complicato da scavalcare", ha detto.