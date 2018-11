Rapporto col presidente Gatti e questione stadio nelle parole di Marco Scianò, direttore generale del Piacenza, ospite di Zona Calcio su 'Telelibertà'. “Come sono riuscito a non litigare in tutti questi anni con il presidente Stefano Gatti? Avete un’idea sbagliata del pres, è una persona che sa ascoltare e dalla quale avverto grande fiducia: credo che si stia compiendo qualcosa di importante e, credetemi, essere il presidente di una squadra di calcio, è parecchio faticoso sul piano nervoso. Il tema stadio? E’ un discorso che ci sta particolarmente a cuore ma che non può dipendere solo da noi. Cosa ipotizziamo? La strada più percorribile è la ristrutturazione dell’attuale impianto, più che la realizzazione di una nuova arena”.