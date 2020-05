Dg Piacenza: "Ripartire in Serie C è un esercizio di fantasia. Ma tifiamo per la Serie A"

Il direttore generale del Piacenza Marco Scianò ha parlato della complicata situazione in Serie C e sull'ipotesi di un ritorno in campo nonostante la decisione dell'Assemblea di Lega Pro di fermarsi definitivamente: “Per me il ritorno in campo è un puro esercizio di fantasia, in ogni caso se dovessero dirci di andare a giocare utilizzeremo i molti giovani che abbiamo e i giocatori ancora sotto contratto. - continua Scianò a Sportpiacenza.it - Non abbiamo smantellato la squadra, solo Pergreffi, Milesi e Cattaneo hanno risolto, ma dobbiamo guardare avanti come fatto in questi ultimi giorni. Sinceramente pensare di giocare in C dove ci sono club che sono paesini, dove i medici hanno già minacciato di dimettersi, dove i protocolli sanitari sono inapplicabili, dove alcuni giocatori sono positivi al Covid-19 persino mentre sono a casa è un esercizio di fantasia oltre che di irresponsabilità. Noi tifiamo che riparta la serie A perché se no sarebbe un bagno di sangue nel bagno di sangue anche per le serie inferiori".