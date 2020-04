DG Piacenza: "Serve chiudere il campionato e pensare alle riforme"

Intervenuto ai microfoni di TuttoC.com, Marco Scianò direttore generale del Piacenza ha parlato della situazione del calcio: "Personalmente credo serva chiudere il campionato e lavorare per creare delle riforme".

Quali riforme?

"Riforme quali i parametri per l'iscrizione al campionato e parametri di sostenibilità. Serve limitare i costi perché le società vanno incontro alla imprevedibilità dei ricavi, intesi come botteghino o sponsorizzazione e quindi di conseguenza entra meno liquidità nei club. Bisogna lavorare ad una drastica riduzione dei costi e al contenimento delle rose ossia limitare gli ingaggi. Questo è un dato oggettivo e non soggettivo. Ho visto i club che sono unanimi nel fare questo: prima si chiude prima si studiano le riforme "

Le promozioni?

"La serie C ha il diritto di avere 4 promozioni per la quarta si vedrà e si discuterà che sistema trovare nella prossima Assemblea".

Si va incontro al blocco delle retrocessioni?

"Si e in previsione serve non penalizzare le squadre. Inoltre siamo consapevoli che dopo il Coronavirus ci potranno essere delle ripercussioni negative. Bisogna alleggerire l’ impatto economico per aiutare i club"