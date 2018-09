© foto di Claudia Marrone

In casa Pistoiese si naviga a vista a causa della mancanza di certezze riguardante l'avvio del campionato, ma la volontà è che appena l'ultimo nodo si riesca a sciogliere si possa partire, come conferma il direttore generale Marco Ferrari ai colleghi de Il Tirreno: "L'importante è partire, anche a costo di organizzarsi in fretta e furia. Auspichiamo che il Collegio si pronunci il prima possibile perché l'attesa è snervante e a rimetterci di più sono le squadre che non c'entrano nulla con tutto questo caos, come la nostra. Per non parlare dei tifosi. Partire in ritardo significa giocare più turni infrasettimanali e questo non conviene a nessuno".