DG Pistoiese: "Bisogna trovare equilibrio tra la sopravvivenza economica e la salute"

Marco Ferrari, direttore generale della Pistoiese, è intervenuto ai microfoni di Pistoiasport.com per analizzare il momento che sta attraversando il calcio italiano: "Le problematiche principali stanno nel trovare un equilibrio tra sopravvivenza economica del sistema, salute dei giocatori e possibili ricorsi: sono questi i tre elementi difficili da mettere insieme. In Serie A non c'è ancora una visione unitaria, tanto meno in Serie C".