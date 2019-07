Dg Pontedera assicura: "Giorni decisivi per il ritorno di Serena"

Fonte: TuttoC.com

Dalle colonne del quotidiano La Nazione, il direttore generale del Pontedera Paolo Giovannini fa il punto sulla trattativa in corso col Venezia per riportare in maglia granata il centrocampista Filippo Serena: "Mi auguro in questo fine settimana di poter avere qualche risposta circa la possibilità di far rimanere Serena un'altra stagione con noi. Mercoledì e giovedì sarò a Milano per cercare di portare a termine le altre trattative in atto per i ruoli mancanti. Principalmente per il difensore di destra, per l'esterno di centrocampo sempre a destra e, se non c'è Serena, anche per il suo sostituto".