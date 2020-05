Dg Pontedera: "Gravina vuol definire verdetti sul campo, io sono un po' perplesso"

Dalle colonne de La Nazione, ecco le parole del Dg del Pontedera Paolo Giovannini, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Non si poteva pensare che dopo una tempesta del genere si potesse auspicare una Lega Pro con 65 o addirittura 69 squadre, in un momento dove, tanto per fare un esempio extra-calcistico, nei ristoranti da 100 coperti si passa a 30, e al mare da 50 ombrelloni si passa a 20. Quindi mi sembrava che quello che aveva chiesto l’assemblea, cioè blocco delle retrocessioni e automaticamente il blocco dei ripescaggi, avrebbe poi portato, in seno al Consiglio Federale e alle due leghe, quella sopra, cioè quella di Serie B rappresentata da Balata, e quella sotto, cioè quella di Serie D rappresentata da Sibilia, alle decisioni che attualmente stiamo vivendo. E’ normale che la speranza di Gravina è definire i verdetti sia in cima che in fondo alla classifica attraverso gli spareggi. Personalmente posso avere delle perplessità per la chiusura del campionato, perché credo che giocare 11 partite per ogni girone della Serie C sarà una cosa impossibile".