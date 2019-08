Dg Pontedera: "Nuove norme in C? Per noi penalizzanti, ma non errate"

Ai microfoni di tuttoc.com, ha parlato il Dg del Pontedera Paolo Giovannini che, tra le altre, ha tracciato il punto sul mercato dei granata, chiuso già dal 12 agosto: "Bisogna premettere che il Pontedera deve rispettare un determinato budget, quindi certi nomi non è lecito aspettarseli perché il club non se li può permettere a livello economico. Per le mie abitudini, è stato un mercato più lungo, anche se all'inizio del ritiro la squadra era quasi al completo: ho però dovuto aspettare la risposta del Venezia per Serena e un altro calciatore che ci interessava, Cicagna. Le nuove norme impartite dalla governance della Lega ci hanno penalizzato, anche se devo dire che non sono totalmente sbagliate: si rischiava di avere calciatori a 26 anni "vecchi" e impossibilitati di potersi costruire un futuro. A ogni modo, rispetto al passato, anche grazie alla società, abbiamo alzato l'asticella acquistando giocatori come Piana, Bernardini e Barba".