Dg Pontedera: "Pisa? Sfida attesissima, andiamo oltre al campanilismo"

Quella con il Pisa non è mai una sfida come le altre per il Pontedera. Come conferma a La Nazione il direttore generale della formazione granata, Paolo Giovannini: "Sfida attesissima, anche se vorrei andare oltre al campanilismo. Non posso pensare di preparare questa partita diversamente dalle altre: noi siamo professionisti e ogni settimana si lavora alla stessa maniera. Quello che dobbiamo riuscire a fare è conquistare almeno due punti in queste ultime tre partite".