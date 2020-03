Dg Pontedera: "Se riprenderemo gli allenamenti dopo il 3 aprile? Assolutamente no"

vedi letture

Intervistato dal quotidiano La Nazione, il Dg del Pontedera Paolo Giovannini spiega come sta vivendo questo periodo di stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus: "C’è la possibilità di aggiornarsi, vedere partite e confrontarsi a distanza con qualche collega. Perché siamo tutti siamo fiduciosi che questa situazione passerà. Non penso, sia chiaro, alla gestione quotidiana degli allenamenti, al campionato, se si giocheranno o meno i playoff o se finiremo il dopo il 30 giugno. Queste sono cose che lascio a chi per noi decide le strategie. Però sappiamo che l’Italia ripartirà, che il calcio esisterà ancora, non so se per questa stagione, ma il calcio non finirà, le società non saranno cancellate. Se riprenderemo gli allenamenti dopo il 3 aprile? Assolutamente no. La questione fine/inizio non è così immediata come tanti pensano o scrivono. Occorre fare una distinzione, altrimenti si creano false aspettative. Perché un conto è la disposizione normativa emanata dagli enti preposti, che siano i medici o la Lega, di sospendere tutto fino al 3 aprile, un conto è far coincidere questa data con la ripresa delle attività. Nessuno infatti sa quando ci saranno le condizioni per poter riprendere ad allenarsi e quindi non ci può essere correlazione tra il limite dello stop e l’inizio della ripartenza. Per quanto mi riguarda noi come Pontedera continueremo a non indicare nessuna data. Quando saremo vicini a questa bellissima possibilità avviseremo i ragazzi. Quando riprenderà il campionato? Impossibile stabilirlo. Quando si parla di ricominciare il 3 maggio, come fa la serie A, credo in realtà che ci sia un percorso che precede questi inizio. La messa in moto degli atleti e la loro preparazione deve avvenire nei tempi consentiti per dire di poter ripartire il 3 maggio. In questo momento non si possono fare previsioni, possiamo solo augurarci che questa situazione finisca e che non bisogna accelerare i tempi perché la salute viene assolutamente prima dell’aspetto agonistico. Dobbiamo navigare a vista, e siccome a noi non viene chiesto uno sforzo immane rispetto a chi combatte questa battaglia in prima linea, quando ci prende malinconia basta accendere la televisione e vedere chi davvero rischia tutti i giorni. Così la malinconia se ne va...".