Fonte: TuttoC.com

Dalle colonne del quotidiano La Nazione, il direttore generale del Pontedera Paolo Giovannini fa il punto sulle trattative di calciomercato in casa granata: "Prima della prossima settimana non ci sarà niente di nuovo anche se stiamo trattando alcune situazioni con sempre maggiore intensità. La situazione è sempre la solita, cioè quella di un generale stallo. E con le scadenze che ci sono in vista credo che sarà così anche per tutta la futura settimana".