© foto di Andrea Rosito

All'interno di Passione Amaranto, programma in onda su Reggina TV, è intervenuto il Dg della Reggina Andrea Gianni che come riferisce strettoweb.com, ha parlato tra le altre anche di mercato: "A gennaio è quello di riparazione, Taibi e Toscano si sono fatti un’idea, in caso di richieste dell’allenatore siamo pronti a intervenire, il presidente non si tirerà di certo indietro. Tante società guardano ai nostri calciatori, nessuno si muoverà, tutti i calciatori sono legati da contratti importanti”.