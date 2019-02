DG Reggina: "Tutti in discussione. Valutiamo la posizione di Cevoli"

Fonte: TuttoC.com

Vincezo Iiriti, direttore generale della Reggina, dopo il KO interno col Catanzaro, è intervenuto brevemente ai microfoni del sito ufficiale amaranto: "Siamo molto delusi per il risultato. Quel che mi rammarica di più è non poter vedere i tifosi gioire dopo una giornata di festa del genere. Mi dispiace per loro e per la città intera. In questo momento sono tutti in discussione. Stiamo valutando col presidente la posizione dell'allenatore. Nelle prossime ore forniremo ulteriori informazioni in merito".