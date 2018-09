DG Rende: "Gran esordio. Ora spavaldi col Catanzaro"

Fonte: TuttoC.com

Il poker del Rende in casa della Paganese è uno dei risultati più sorprendenti della 1^ giornata di Lega Pro. TuttoC.com ha intervistato in esclusiva il direttore generale dei calabresi, Giovanni Ciardullo.

Quattro gol, un match mai in discussione. La partenza è stata fulminea.

"Ieri si sono incastrati una serie di fattori che hanno prodotto questo 4-1 in trasferta. Non sarà ovviamente sempre così però questo risultato ci dà grande soddisfazione per come è arrivato: abbiamo fortemente sorpreso la Paganese con un atteggiamento agonisticamente aggressivo e una disposizione tattica particolare, al punto che nei primi 20 minuti c'eravamo solo noi in campo, con tante occasioni costruite e concretizzate. Poi anche nel resto della gara siam rimasti una spanna sopra gli avversari per forma fisica e organizzazione. Su tutti i fronti abbiamo fatto un po' meglio di loro".

Con mister Modesto, debuttante in panchina tra i grandi...

"Non sembrava di aver di fronte un mister al debutto. Ha avuto idee chiarissime, le stesse che ci hanno accompagnato in questi due mesi di preparazione. La squadra lo segue in tutto e per tutto, anche perché molti ragazzi già li conosceva e con alcuni addirittura ci aveva già giocato insieme. Modesto è un valore sul quale il Rende può contare. E ricordiamoci che arriva dopo Trocini, un tecnico che in cinque anni ha fatto grandi cose in biancorosso".

Tra una settimana si inizia con i derby. L'anno scorso li avete vinti quasi tutti...

"La passata stagione è stata molto positiva in giro per la Calabria. Adesso, però, il Catanzaro è una delle 3-4 squadre meglio attrezzate per il salto di categoria. Non ha molto da spartire con la squadra dell'anno scorso, sarà una partita difficilissima. I giallorossi hanno una fisionomia precisa, hanno lavorato bene per farsi trovare pronti: la vittoria col Potenza ne è una testimonianza. È una gara che non c'entra nulla con quella di ieri, sia perché sarà un derby sia perché loro lottano per la B. Loro saranno fortissimi ma noi siamo in formissima. Possiamo giocarcela con la spavalderia di chi non ha nulla da perdere".

Siete uno dei club che, entro il 28 settembre, dovete presentare una nuova fideiussione.

"Siamo assolutamente tranquilli. Stiamo procedendo come da programma e presenteremo questa seconda fideiussione entro i termini: i nostri tifosi possono stare tranquilli".