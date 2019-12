Il direttore generale della Sambenedettese Walter Cinciripini parla della situazione societaria rossoblu ai microfoni di gazzettarossoblu.it: "Presidente migliore di Fedeli secondo me è difficile da trovare: in questi anni ha fatto tanto e anche adesso sta continuando a fare tanto per la Samb. Io mi auguro che arrivi un magnate arabo o di chissà quale altra nazione ma non è facile trovare qualcuno con la serietà di Fedeli. Farlo restare a San Benedetto è sempre il mio obiettivo principale".