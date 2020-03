Dg Sicula Leonzio: "Bilancio a torneo finito. Tutti hanno contribuito alla scalata in classifica"

Parlare di calcio è spesso difficile in questo momento, ma un bilancio di quello che è stato, anche per distrarre le menti dalle immagini che ogni giorni si vedono, si può fare. E in casa Sicula Leonzio, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport - ed. Sicilia, è il Dg Giuseppe Bonanno a farlo: "Sapevamo che il nostro campionato sarebbe stato difficile: la presenza di tante realtà blasonate come Bari, Catania, Reggina ha alzato l’asticella del livello della competizione. Il bilancio lo faremo quando il campionato sarà concluso. A gennaio abbiamo cambiato inserendo in organico dei giocatori importanti. Nel girone di ritorno tutti hanno dato una mano per risalire la classifica, dimostrando qualità morali oltre che tecniche. E sul piano aziendale c’è da fare un plauso alla società che mette tutti nelle migliori condizioni di lavorare. Lo testimonia non solo il pieno rispetto dei termini di pagamento gli stipendi, ma anche l’aver già versato i contributi"