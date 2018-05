Dg Triestina: "Non sono scontento, faremo meglio anno prossimo"

© foto di Monia Bracciali

Mauro Milanese, direttore generale della Triestina, intervenuto ai microfoni di trivenetogoal.it ha tracciato il bilancio della stagione degli alabardati: “Ci è mancato soprattutto un filotto di vittorie, purtroppo non siamo mai riusciti a mettere assieme due vittorie consecutive, se facciamo eccezione le due ottenute fra l’addio di Sannino e l’arrivo in panchina di Princivalli. Un peccato, perché mi sarebbe piaciuto che la squadra facesse esperienza ai playoff. Non contava tanto dove saremmo arrivati, ma siccome con Biasin dal mio arrivo abbiamo sempre detto di fare una politica dei piccoli passi al motto di “Pian Pianin con Biasin” siamo ugualmente felici di esserci salvati con largo anticipo. Nel corso del mercato di gennaio abbiamo preso giocatori importanti come Coletti e ci siamo mossi per cercare di arrivare fra le prime dieci. Non sono scontento, il prossimo anno cercheremo di fare ancora meglio, per cui significherà di alzare la nostra qualità”.

Sul futuro allenatore: “E’ ancora troppo presto, la settimana prossima inizieremo a muoverci su questo fronte. Sannino? Ha pagato soprattutto i risultati e il fatto di non aver mai vinto due partite consecutive”.