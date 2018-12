© foto di Image Sport

Vlado Borozan, direttore generale della Vis Pesaro, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa dopo la lettura del comunicato da parte del presidente Marco Ferri: "Il comunicato letto dal presidente parla chiaro. Purtroppo non ci vuole niente per rovinare tutto ciò che è stato fatto finora. Non so quanto sarà recuperabile. Abbiamo fatto un passo avanti e sette indietro. Da ieri lavoriamo per recuperare i cocci, ma bisogna capire quali saranno le conseguenze nel prossimo futuro. Noi continueremo a lavorare con lo stesso impegno, la squadra continuerà a fare il suo dovere. Speriamo che il buon senso prevalga e venga salvaguardato quanto di buono è stato fatto finora. Da oggi andremo giorno per giorno, lavorando come se non fosse successo nulla. Quello che dovevamo fare come società lo abbiamo fatto, dimostrando la serietà che contraddistingue questa società. Continueremo a fare tutto ciò che serve per tenere in piedi questa collaborazione che per noi è fondamentale. Tutta la città e la tifoseria ci sono vicini".