Dg Vibonese: "Palle inattive decisive. Subiamo troppi gol"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Archiviato il proibitivo trittico Trapani-Catanzaro-Catania, la Vibonese torna a prendere ossigeno, concentrando le sue attenzioni su un match che, almeno sulla carta, appare più semplice degli altri, quello con la Cavese. Ma nel calcio, sia chiaro, niente è scontato. Il punto sulla situazione, dalle colonne de Il Quotidiano del Sud, è il DG Danilo Beccaria a tracciarlo:

"Il calendario finora non ci ha dato una grossa mano, dall’inizio ad oggi abbiamo affrontato diverse formazioni attrezzate e costruite per la lotta al vertice. Sapevamo che contro il Catania sarebbe stato difficile uscire indenni. Abbiamo affrontato una squadra costruita per disputare la serie B, peraltro in un contesto ambientale a noi ostico, dinanzi a circa diecimila tifosi etnei".

Ma si guarda comunque al bicchiere mezzo pieno: "Sono convinto che la Vibonese sia una squadra che non possa far altroche crescere con il passare delle giornate. Certo, ci sono aspetti ancora da migliorare: per esempio stranamente questa squadra sta subendo troppi gol su palle inattive. In ogni caso dobbiamo guardare avanti con fiducia ed entusiasmo. Sabato sera al Luigi Razza arriverà la Cavese e non avremo alibi: dobbiamo tornare a vincere".