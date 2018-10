Dg Vibonese: "Penalizzazione e danno di immagine senza colpe"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale della Vibonese Danilo Beccaria non ci sta dopo la squalifica di Pietro Ciotti, reo di aver rotto un vetro con un pugno dopo la sfida col Rieti: "È ingiusto - ha dichiarato al Quotidiano del Sud - subiamo una penalizzazione e un danno di immagine senza colpe. Non faremo ricorso ma è giusto che tutti sappiano realmente cosa sia successo nella pancia del “Centro d’Italia”. La Vibonese è una società corretta. Come lo è il Rieti che, ovviamente non c’entra nulla. Non sarà infatti questo episodio a incrinare i rapporti fra le due società. Ma non possiamo non protestare per una decisione ingiusta che ci penalizza fortemente come società, squadra e giocatore singolo. La Vibonese respinge ogni atto violento e se avessimo avuto anche solo il minimo dubbio sulla lealtà e buona fede del nostro tesserato lo avremmo ammonito in maniera decisa. Ma è andata come ha raccontato lui. Io c’ero ero presente ed ho visto tutto. Com’è possibile che lo spogliatoio riservato alla squadra ospite possa essere raggiunto da chiunque senza sicurezza? Com’è possibile che le finestre siano sprovviste di grate di sicurezza".