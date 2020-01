Come riferisce trivenetogoal.it, il Dg del Vicenza Paolo Bedin, a un'emittente tv veneta, ha fatto il punto sul mercato: “Il nostro è un cammino molto lungo e dovremo affrontarlo con consapevolezza, serenità e con la forza del nostro pubblico. A gennaio c’è il mercato per tutte le squadre, ma a differenza di molte noi siamo molto contenti della nostra rosa e del nostro staff e penso che sia più complicato per altre rispetto a noi".