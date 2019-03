Fonte: TuttoC.com

Paolo Bedin, direttore generale del Vicenza, intervenuto a Rigorosamente Calcio, come riportato da trivenetogoal.it, è tornato sul divieto di trasferta a Monza per i supporter della Lane in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C: "Il prefetto ha risposto che conferma la decisione presa di divieto alla vendita dei tagliandi motivandola ma non poteva che essere che così, quando l’osservatorio rimanda la decisione è già un primo passo che porta al divieto di trasferta, poi quando il secondo organo ha rimesso la decisione alla prefettura di Monza ha deciso per il divieto di vendita. I fatti ci sono stati, non possiamo non ammetterlo e sotto questo punto di vista ci sono stati nel dopo partita con il Monza e vanno condannati, ma vanno contestualizzati ed è quello che ho scritto alla prefettura di Monza, perché ci sono state delle dinamiche non normali, è il gesto di Marchi che ha determinato un clima di tensione nel dopo partita e non sono smentibile. I fatti andavano contestualizzati e non so se questo sia stato fatto, ma sono stati questi rapporti a determinare il grado di pericolosità".