Dg Vicenza: "Tempi stretti per concludere la stagione regolare e giocare i play off"

Il direttore generale del Vicenza Paolo Bedin intervistato da Radio Viecenza ha fatto il punto della situazione in Serie C con la possibile ripresa del campionato: “Non è successo nulla di clamoroso, la delibera della Lega Pro era solo di indirizzo politico perché non ha competenze in maniera di blocco dei campionati, promozioni e retrocessioni. Aspettavamo il Consiglio Federale e il presidente Gravina ha mantenuto la linea di provare a chiudere la stagione. Ora il 28 maggio c'è l'incontro con il Governo e poi un ulteriore Consiglio il 3 giugno e io aspetterei quest'ultimo appuntamento che sarà decisivo per l'eventuale ripartenza. 53 società su 59 hanno scelto di terminare il campionato e si aspettavano che questo indirizzo venisse tenuto in considerazione, ma non è detto che il prossimo Consiglio non lo faccia. - continua Bedin come riporta Trivenetogoal.it - Se ci sarà da giocare noi ci faremo trovare pronti anche se vedo molto difficile completare stagione regolare e play off nelle tempistiche date e credo che anche la FIGC se ne renderà conto”.